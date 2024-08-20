Курск, 20 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Киевский режим начал нападение на Курскую область для того, чтобы заставить Россию отказаться от военных действий на других участках фронта. Об этом 20 августа заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«По их планам должно было получиться так, чтобы мы не смогли их остановить, и они максимально расширились и взяли территории — для того, чтобы начать вести переговоры, чтобы Россия полностью отказалась от своих действий на других участках боевого соприкосновения», — сказал он.

Алаудинов подчеркнул, что этот призванный вынудить Москву на условия Киева прорыв на данный момент практически захлебнулся.

Подготовкой и проведением операции украинских боевиков на территории Курской области прямо руководил штаб НАТО, а также США с Великобританией, добавил генерал-майор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 августа Алаудинов заявил, что в числе иностранных наёмников украинских войск в Курской области есть военнослужащие подразделений НАТО. По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) добавили в состав своих боевиков огромное количество наёмников из-за рубежа.

Позднее в этот же день Министерство иностранных дел России заявило, что участие американской частной военной компании в нападении ВСУ на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника украинского конфликта. Внешнеполитическое ведомство также вызвало временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс, которой заявили решительный протест в связи с действиями незаконно проникших в Курскую область журналистов из США, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК во вторжении украинских формирований в регион РФ.

Армия России 19 августа взяла в плен 15 иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области. Это стало возможным благодаря взаимодействию нескольких российских подразделений при поддержке авиации.