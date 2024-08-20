Москва, 20 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Боевые действия на курском направлении могут завершиться в ближайшие два-три месяца. Об этом 20 августа заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью всё завершится. И причём завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал он в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Как ранее передавало ИА Регнум, Алаудинов заявил, что Вооружённые силы России остановили продвижение украинских формирований в Суджанском районе Курской области. Он отметил, что в данный момент идёт планомерное уничтожение противника.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

Всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3800 человек. Также российские военные ликвидировали 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов.