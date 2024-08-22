Кизел, Пермский край, 22 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали 26 человек из дома в Кизеле после взрыва газа. Трое из них — дети. Об этом 22 августа сообщили в МЧС по Пермскому краю.

МЧС России

Пожарные приступили к разбору завалов.

«При разборе завалов проводятся «минуты тишины»: затихает техника, прерываются работы, чтобы пожарные могли услышать возможных пострадавших», — отмечалось в Telegram-канале ведомства.

На место инцидента выехал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.

Как сообщало ИА Регнум, в результате инцидента в четырёхэтажном доме обрушились межэтажные перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Глава города Андрей Родыгин сообщал о повреждении пятого этажа.

По данным Telegram-канала «112», пострадали три человека. Один из них владеет квартирой, в которой произошёл взрыв. Предварительно, причиной стала газовая колонка. СК возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.