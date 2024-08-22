Кизел, Пермский край, 22 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Газовая колонка стала причиной взрыва в Кизеле. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал «112».

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Владелец квартиры мог не уследить за её работой. По данным канала, соседи характеризуют его как любителя спиртного. В результате инцидента мужчина пострадал.

Также в числе травмированных жилец из смежной квартиры соседнего подъезда и квартирантка, отказавшаяся от госпитализации.

Следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). На месте происшествия работает следственная группа. Проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Работу координирует первый замруководителя регионального СК Валерий Сафонов.

Как сообщало ИА Регнум, в результате инцидента в четырёхэтажном доме обрушились межэтажные перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Глава города Андрей Родыгин сообщал о повреждении пятого этажа.

Спасатели эвакуировали из здания 26 человек, в числе которых трое детей. Уже начались работы по разбору завалов. На место инцидента выехал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Александр Урусов.