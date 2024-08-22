Волгоград, 22 августа, 2024, 08:55 — ИА Регнум. В аэропорту Волгограда ввели ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введённых в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда», ― уточнили в пресс-службе.

Ограничения ввели в 1:49 мск. В воздушной гавани добавили, что пассажиры могут узнать актуальную информацию о статусе рейсов на сайте международного аэропорта. По данным онлайн-табло на 8:45 мск, на вылет задержаны четыре рейса до Москвы, один рейс Волгоград ― Пермь. На прилёт задерживаются три рейса из российской столицы и один рейс из Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 22 августа российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили или перехватили 28 украинских дронов над шестью российскими регионами. Тринадцать дронов сбили над территорией Волгоградской области, семь ― над Ростовской, четыре ― над Белгородской, два ― над Воронежской, и по одному ― в небе над Брянской и Курской областями.

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начался пожар на территории объекта Министерства обороны России. Глава региона уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки с использованием дронов в районе Мариновки. При этом силы ПВО России уничтожили большую часть беспилотников. Жертв нет, пожарно-спасательные службы уже приступили к ликвидации возгорания.