Вашингтон, 22 августа, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Гражданина Латвии, обвиняемого в якобы поставках в Россию авиационного оборудования, экстрадировали в Соединённые Штаты Америки. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в министерстве юстиции США.

Bernd Weißbrod/Global Look Press

«55-летний Олег Чистяков… предстал перед федеральным судом в Канзас-Сити, штат Канзас, после того как был экстрадирован из Латвии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте американского минюста.

Уточняется, что мужчина является третьим обвиняемым по этому делу. По версии суда, тот для осуществления покупки, ремонта и отправки в Россию произведённого в США авиационного оборудования якобы вступил в сговор с двумя американскими гражданами Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном, которым предъявили обвинения в марте 2023 года.

По совокупности вменяемых обвинений Чистякову грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере до одного миллиона долларов.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля стало известно, суд в Нью-Йорке приговорил к 36 месяцам тюрьмы и к такому же сроку под надзором гражданина России Максима Марченко, обвиняемого в якобы незаконной закупке и контрабанде в РФ американской микроэлектроники двойного назначения. Сообщалось, что мужчина признал себя виновным по двум пунктам обвинения.