Вашингтон, 1 марта, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Гражданин России 51-летний Максим Марченко признал себя виновным по обвинениям в США в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба американского министерства юстиции.

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По данным ведомства, Марченко признался по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. В первом случае предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет, во втором — до 10 лет.

Проживающий в Гонконге Марченко был арестован в сентябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября минюст США проинформировал об аресте россиянина Максима Марченко за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций. Утверждалось, что гражданин России вместе с двумя предполагаемыми сообщниками закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев. Данная электроника могла использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах. Закупки на сумму 1,6 млн долларов производились через подставные компании. В случае признания Марченко виновным, максимальное наказание по всем статьям составляет сто лет лишения свободы.