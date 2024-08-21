Белгород, 21 августа, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины вечером 21 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали сёла Новое и Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Александр Полегенько/ТАСС

«Волоконовский район повторно подвергся атакам беспилотников со стороны ВСУ. В селе Новое… сгорели надворные постройки и частный дом, повреждены два легковых автомобиля и газопровод», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

В селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждения получили два транспортных средства. Гладков уточнил, что в результате атак украинских беспилотников никто не пострадал, информация о последствиях уточняется.

До этого губернатор Белгородской области информировал о трёх пострадавших в результате агрессии со стороны украинских войск. При атаке FPV-дрона легкового автомобиля в посёлке Малиновка пострадали два человека. Кроме того, в результате обстрела Новой Таволжанки пострадала женщина, она получила осколочные ранения. Гладков подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в Большесолдатским районе Курской области один мирный житель погиб и ещё двое получили ранения в результате сброса на автомобиль взрывного устройства с беспилотника ВСУ. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что пострадавшие самостоятельно добрались до больницы, им оказывают медицинскую помощь.

В ночь на 21 августа силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили 45 вражеских беспилотников в пяти регионах РФ. Российские военные нейтрализовали дроны над территориями Московской (11), Брянской (23), Белгородской (6), Калужкой (3) и Курской областей (2).