Пролетарск, Ростовская область, 20 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Причиной пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области стало падение трёх дронов. Об этом 20 августа рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Беспилотники самолётного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трёх местах разных», — привело его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 18 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Пролетарском районе после падения обломков беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах. Он подчеркнул, что угрозы распространения возгорания на жилые дома и соседние объекты нет.

Администрация Пролетарского района 19 августа сообщила о введении на территории Пролетарска, в котором вспыхнул пожар на промышленном складе после атаки украинского БПЛА, режима чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в результате пожара пострадал 41 человек. Из этого числа были госпитализированы 18 человек, пятеро из которых находятся в реанимации.