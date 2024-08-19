Пролетарск, Ростовская область, 19 августа, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Количество пострадавших пожарных при возгорании на промышленном складе в Пролетарске в Ростовской области увеличилось до 41, сообщил губернатор Василий Голубев.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавших доставят в медицинские учреждения Ростова-на-Дону. Специалисты из областных медучреждений прибыли на место и участвуют в оказании помощи.

Голубев сообщил, что подразделения пожарных продолжают тушение огня в Пролетарске. Спасатели работают в сложнейших условиях, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 августа начался пожар на предприятии в Пролетарске. Обломки украинских дронов упали на территорию промышленных складов, после чего загорелось дизельное топливо. Во время тушения возгорания ВСУ предприняли попытку повторно атаковать промышленную базу.

В местной администрации отметили, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет. На территории Пролетарского городского поселения ввели режим ЧС.