Чикаго, США, 22 августа, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп располагает стратегией, как призвать стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров, заявил член комитета по вооружённым силам палаты представителей Конгресса США Майкл Уолтц.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«У него есть общая стратегия, чтобы призвать обе стороны сесть за стол переговоров разумным образом для дипломатических обсуждений, чтобы прийти к решению», — указал конгрессмен в беседе с «РИА Новости» на полях Национального съезда Демократической партии в Чикаго, штат Иллинойс.

По его словам, политик-республиканец намерен указать Киеву на необходимость переговоров.

Сопредседатель комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин также подтвердил, что Трамп в случае победы на выборах будет добиваться урегулирования украинского кризиса, даже если придётся пойти на некоторые уступки.

21 августа Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Северной Каролине в очередной раз обвинил администрацию президента США Джо Байдена в неспособности урегулирования как украинского кризиса, так и конфликта на Ближнем Востоке. Он также заявил о своей способности урегулировать упомянутые конфликты в случае возвращения в Белый дом.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. 24 июля политик-республиканец, выступая перед сторонниками, пообещал, что в случае победы на выборах президента США добьётся мира ещё до своей инаугурации. Также он заявил о намерении предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, возможна из-за политики администрации Байдена.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко указывала, что Москва не готова давать оценку плану Трампа по урегулированию украинского кризиса, поскольку российская сторона не ознакомлена с тем, в чём именно состоит инициатива американского политика. 26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что именно при Трампе американцы начали санкционную гонку, во время президентского срока бывшего американского лидера ввели огромное количество санкций против России.