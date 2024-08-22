Москва, 22 августа, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Страны — члены ЕС обсуждают введение новых пакетов санкций против России, которые могут коснуться, в частности, российского металлургического сектора. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК) и Европарламенте (ЕП).

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции

При этом Брюссель может пойти на отмену действующих квот, в соответствии с которыми европейские компании закупают жизненно важное сырье. Про ограничения, которые грозят металлургии РФ, рассказал депутат ЕП от Чехии Томаш Здеховски. Он напомнил, что ЕС уже вводил санкции в отношении этого промышленного сектора России в рамках четвёртого и восьмого пакетов.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев предположил, что в новых пакетах рестрикций речь может пойти о расширении ограничений на отдельные компании, а также на их владельцев и бенефициаров.

Журналисты также сослались на немецкие СМИ, которые написали о том, что в ЕС обсуждают запрет на поставки свежей рыбы из РФ, в частности минтая. В ФРГ утверждают, что к этому активно призывают прибалтийские страны, особенно Литва. Немецкая пресса отмечала, что 85% минтая, ввозимого в ФРГ, поступает из России.

Кроме того, приводится мнение главы Федерального союза рыбной промышленности Германии Штеффена Майера, который отмечает, что страна не может отказаться от российских лосося и трески. Он предупреждает, что из-за запрета на ввоз в ФРГ может полностью исчезнуть отрасль рыбопереработки.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с 2014 года Россия успешно адаптировалась к западным санкциям. Он также подчеркнул, что Россия, лишившись из-за санкций возможности импортировать сельхозпродукцию с Запада, за несколько лет сама стала крупнейшим экспортёром продуктов питания.

1 августа финская телерадиокомпания Yle распространила информацию о том, что фермеры из Финляндии обеспокоились из-за того, что ЕС может ввести санкции на поставляемые из России удобрения. В сюжете отмечается, что местные аграрии и все, кто связан со сферой сельского хозяйства, уже столкнулись с трудностями из-за высоких цен после введения налога на российские удобрения.

13 августа стало известно, что в Финляндии начался кризис в лесной промышленности из-за запрета импорта древесины из РФ.