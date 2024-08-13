Москва, 13 августа, 2024, 11:26 — ИА Регнум. В Финляндии начался кризис в лесной промышленности после запрета импорта древесины из России, пишет aif.ru со ссылкой на доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасию Прикладову.

Илья Наймушин/РИА Новости

По словам доцента, финские компании потеряли 2,8 млн кубометра дров, 4,8 млн — необработанных лесоматериалов и 500 тыс. — пиломатериалов. Суммарно это составляет более 8 млн кубов.

Прикладова добавила, что из-за отказа от российского импорта цены на древесину на внутреннем рынке быстро возросли. Стоимость на брёвна достигла максимума за последние 15 лет, практически сравнявшись со стоимостью готовой продукции. Также снизился объём производства — с 12 до 10 млн кубометров.

Как передавало ИА Регнум, в результате антироссийских санкций цены на древесину в Финляндии рекордно выросли. По словам исследователя Якоба Доннера-Амнелла, граждане Финляндии совместно с местным бизнесом государства игнорируют проблему дефицита древесины.

Также он произвёл свой прогноз, согласно которому цены в стране не опустятся ещё какое-то время, а их возможный рост вполне может обернуться неприятным последствием для финской экономики.

Ранее, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что санкции, которые ввели против России, стали одним из ключевых факторов для развития экономики государства.