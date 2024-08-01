Хельсинки, 1 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Фермеры Финляндии обеспокоились, что Европейский союз может ввести санкции на поставляемые из России удобрения. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Это сразу нанесёт весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры», — приводит Yle слова финского эксперта по зерновым Макса Шульмана.

Вместе с этим в публикации отмечается, что финские фермеры и все, кто связан со сферой сельского хозяйства, уже испытывают трудности из-за высоких цен после введения налога на удобрения с российской стороны. В случае, если ЕС решится ввести санкции на удобрения, цены увеличатся в разы, приводит Yle слова Антуана Ходжи, генерального секретаря Fertilizers Europe, лоббистской организации, представляющей крупнейших производителей удобрений в ЕС.

При этом Ходжа отмечает, что в сложившейся ситуации ЕС необходимо принять меры для выхода из этого положения.

«Если ничего не предпринимать, то в Европе закроется несколько заводов, и тогда мы окажемся в полной зависимости от (президента РФ) Владимира Путина. Тогда мы можем быть уверены, что он поднимет цены ещё больше», — утверждает Ходжа.

Как передавало ИА Регнум, Европа становится всё более зависимой от российских удобрений. Их импорт в ЕС достиг максимума. Так, согласно данным Евростата, опубликованным The Financial Times, в июне прошлого года Евросоюз импортировал из России в два раза больше азотных удобрений, чем в 2022 году. Сейчас импорт российских удобрений находится на рекордном уровне и составляет треть от общего импорта. Так, в 2023 году Германия приобрела почти 550 тысяч тонн — вдвое больше, чем в 2022 году, и в семь раз — по сравнению с 2021 годом. Франция — 440 тысяч тонн, прибавив 25%.

Издание отметило, что для роста растений необходимы азотные удобрения — аммиак и мочевина, которые производят с использованием природного газа, поэтому удобрения стали «новым газом».

Правительство России по поручению президента Владимира Путина установило квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября текущего года. Общий объём экспортной квоты составит более 19,7 млн т. Для азотных удобрений объём квоты оценивается в более чем 12,4 млн т, для сложных — порядка 7,3 млн т.