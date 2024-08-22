Москва, 22 августа, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям, принимающим участие в специальной военной операции, в частности поздравив военнослужащих ВС РФ с освобождением Желанного в Донецкой Народной Республике. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

«Министр обороны Российской Федерации поздравил командование и личный состав 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознамённого полка… 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка с освобождением населённого пункта Желанное», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Андрей Белоусов отметил отвагу и мужество российских военных, в результате профессиональных и решительных действий которых противник несёт потери и отступает на красноармейском направлении.

Кроме того, глава ведомства направил поздравления командованию и личному составу 239-го гвардейского танкового Краснознамённого, орденов Жукова, Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка, участвовавшим в освобождении восьми населённых пунктов в ДНР и успешно выполняющим задачи на самых сложных направлениях в зоне спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Желанное. За сутки украинские войска потеряли на данном направлении свыше 630 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», гаубицы M777 и M198 производства США, пушку «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.