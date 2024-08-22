В США опровергли, что ВСУ применяли HIMARS для ударов в Курской области
Военный чиновник из США: ВСУ не применяли HIMARS для ударов в Курской области
Вашингтон, 22 августа, 2024, 03:15 — ИА Регнум. США не признают того, что ВСУ перемещали в Курскую область установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по российской территории, заявил журналистам американский военный чиновник.
«Мы не наблюдали перемещения установок HIMARS в Курскую область или на территорию России. Насколько нам известно, украинские установки HIMARS остаются на территории Украины», — сказал представитель военного ведомства. Слова чиновника процитировала интернет-газета «Ридус».
По его словам, Украина утверждает, что ВСУ используют западное вооружение, включая дальнобойные ракеты ATACMS, только в том формате, в каком им разрешили. Чиновник уточнил, что в мае США позволили Киеву применять американское оружие якобы для защиты от ударов севернее украинской границы.
Как сообщало ИА Регнум, 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что нанесение ударов Украиной по Курской области с применением американского оружия соответствует политике Вашингтона. Представитель ведомства также подчеркнула, что так украинская армия якобы защищается от атак.
16 августа Вооружённые силы России поразили три пусковые установки HIMARS в районах населённых пунктов Юнаковка и Мирополье в Сумской области, откуда вёлся огонь по российским объектам на курском направлении.
21 августа Силы специальных операций (ССО) ВСУ опубликовали видеозапись с ударами по понтонным мостам и переправам. В этом сообщении украинские военные заявили, что использовали для атаки РСЗО HIMARS. Ударам подверглись объекты, которые якобы находятся в Курской области.