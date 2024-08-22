Вашингтон, 22 августа, 2024, 03:15 — ИА Регнум. США не признают того, что ВСУ перемещали в Курскую область установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для ударов по российской территории, заявил журналистам американский военный чиновник.

Иван Шилов ИА Регнум Система залпового огня HIMARS

«Мы не наблюдали перемещения установок HIMARS в Курскую область или на территорию России. Насколько нам известно, украинские установки HIMARS остаются на территории Украины», — сказал представитель военного ведомства. Слова чиновника процитировала интернет-газета «Ридус».

По его словам, Украина утверждает, что ВСУ используют западное вооружение, включая дальнобойные ракеты ATACMS, только в том формате, в каком им разрешили. Чиновник уточнил, что в мае США позволили Киеву применять американское оружие якобы для защиты от ударов севернее украинской границы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что нанесение ударов Украиной по Курской области с применением американского оружия соответствует политике Вашингтона. Представитель ведомства также подчеркнула, что так украинская армия якобы защищается от атак.

16 августа Вооружённые силы России поразили три пусковые установки HIMARS в районах населённых пунктов Юнаковка и Мирополье в Сумской области, откуда вёлся огонь по российским объектам на курском направлении.

21 августа Силы специальных операций (ССО) ВСУ опубликовали видеозапись с ударами по понтонным мостам и переправам. В этом сообщении украинские военные заявили, что использовали для атаки РСЗО HIMARS. Ударам подверглись объекты, которые якобы находятся в Курской области.