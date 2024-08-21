Шебекино, Белгородская область, 22 августа, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Одна женщина пострадала в результате обстрела украинскими военными города Шебекино в Белгородской области, сообщил 22 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате обстрела ранена женщина», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Она получила минно-взрывную травму, баротравму и различные осколочные ранения ног. Пострадавшую направили в городскую № 2 г. Белгорода.

При ударе также задело коммерческий объект, в котором оказалось повреждено остекление. Кроме того, осколками посекло один легковой автомобиль.

Как сообщило ИА Регнум, поздно вечером 20 августа ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате этого сгорел жилой дом. Ещё один дом получил повреждения.

Вечером 21 августа украинские военные атаковали сёла Новое и Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за этого в Новом сгорели надворные постройки и частный дом, а также оказались повреждены два легковых автомобиля и газопровод. В Тишанке при сбросах взрывных устройств с дронов получили повреждения два транспортных средства.