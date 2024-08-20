Белгородская область, 20 августа, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Один жилой дом сгорел в селе Новая Таволжанка в Белгородской области в результате обстрела этого населённого пункта украинскими военными, сообщил 20 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

В здание произошло прямое попадание.

«В результате прямого попадания сгорел двухквартирный дом, ещё один дом повреждён», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что, предварительно, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 августа ВСУ атаковали сразу пять населённых пунктов Белгородской области, в результате чего два человека пострадали при ударе украинского дрона по селу Маломихайловка Шебекинского городского округа.

Ещё один беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи в селе Грушевка Волоконовского района. Другой дрон ударил по легковой машине в районе посёлка Октябрьский Белгородского района. Украинские войска также обстреляли посёлок Горьковский и село Безымено в Грайворонском городском округе.