Варшава, 21 августа, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Радослав Сикорский возмущён, что нельзя снести сталинскую высотку в Варшаве из-за того, что бывшая правящая партия «Право и справедливость» внесла здание в реестр памятников архитектуры.

Global Look Press/Friedemann Kohler/dpa

«Это символ [Иосифа] Сталина. Я также считаю, что эта смесь стилей некрасива», — объяснил он свою неприязнь 21 августа в эфире Польского радио.

Сикорский также назвал здание неэкологичным, так как при его возведении якобы использовали много тонн асбеста.

Дворец культуры и науки в Варшаве, также называемый сталинской высоткой, построили в 1955 году. Это был подарок от СССР. Проект разработал архитектор Лев Руднев, который также спроектировал главное здание МГУ в Москве и станцию метро «Павелецкая».

Как предавало ИА Регнум, в июне 2017 года в Польше приняли закон, разрешающий сносить памятники советским воинам, освободившим страну от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Его приняли в рамках программы декоммунизации.

Врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в декабре 2023 года заявил, что в Польше снесли 468 памятников бойцам Красной армии из 561.