Москва, 5 декабря, 2023, 13:03 — ИА Регнум. В Польше снесли 468 памятников советским воинам из 561. Об этом сообщил врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в ходе круглого стола на тему «Реванш националистов, или Кому в Европе мешают памятники советским воинам».

Zuma/TASS Снос памятника «Благодарности Красной армии» 1945 года в Польше

В материалах к круглому столу указано, что на сегодняшний день в Европе демонтировано свыше 3000 памятников советским воинам-освободителям.

Таранов отметил, что ранее в Польше был установлен 561 памятник советским воинам-освободителям вне мест воинских захоронений. При этом, согласно данным на 1 декабря 2023 года, в этой стране было официально ликвидировано 468 памятников, осталось всего 93 объекта.

Специалист добавил, что в Чехии из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений было полностью ликвидировано 28, кроме того, 22 объекта были изменены (с них сняли символику, красные звёзды, надписи).

Таранов отметил, что в соответствии с законами о «декоммунизации» уничтожение памятников советским воинам-освободителям в странах Европы продолжится.

Как передавало ИА Регнум, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше. Памятник представлял собой скульптуру красноармейца, на цоколе были размещены красная звезда и надпись «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне». Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием.

Ранее депутат Орловского областного совета народных депутатов, кандидат политических наук Евгений Косогов («Справедливая Россия — За правду») заявил, что государства, где сносятся советские памятники воинам-освободителям, являются агрессорами и должны понести ответственность за эти действия, которые являются фактической реабилитацией нацизма. Косогов отметил, что государства Прибалтики и Польша объявили тотальную специальную операцию по сносу советских памятников, установленных воинам-освободителям, освободившим в 1940-е годы данные государства от немецко-фашистских захватчиков ценой своих жизней.

Ранее сообщалось, что в Риге при демонтаже раскололи скульптуру «Мать-Родина». Статуя разбилась после того, как её столкнули с постамента двумя гусеничными экскаваторами. Снос советских памятников был одобрен властями города.