Варшава, 22 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим Польшу от фашистов во время Великой Отечественной войны, принят польским сеймом 22 июня.

Польша демонтаж памятник

Закон принят в рамках декоммунизации. Теперь в Польше разрешен снос почти 500 памятников. Перед демонтажем власти будут консультироваться со специалистами Института национальной памяти.

Уточняется, что нововведение не распространяется на объектов, установленные на кладбищах, а также на те монументы, которые воздвигнуты вне общественных мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года стало известно, что около 500 советских памятников могут быть уничтожены в Польше в случае принятия поправок к закону о декоммунизации, подготовленных верхней палатой польского парламента. Инициатором является глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду «тоталитарных режимов», к которым в Польше относят советский строй и коммунистическую идеологию, в названиях географических объектов принят в этой стране весной 2016 года.

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