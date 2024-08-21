* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 августа, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Суд приговорил экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

РИА Новости/Алексей Майшев Дмитрий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Установлено, что Гудков в своём канале на одном из видеохостингов разместил видеоролик, доступный для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащий под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, поскольку тот находится в международном розыске. Гудков признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, совершённом по мотивам политической ненависти.

Кроме того, суд лишил его на четыре года права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете и администрированием сайтов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Следственный комитет потребовал заочно арестовать Гудкова. Дело возбудили после того, как он опубликовал ролик с критикой российской армии в зоне СВО. Также он размещал фейковую информацию о ситуации в Буче.

Минюст признал Гудкова иноагентом после того, как он публично призывал к передаче оружия ВСУ и введению антироссийских санкций.

27 июня Савёловский районный суд оштрафовал Гудкова на 10 тыс. рублей за участие в международной организации, признанной в РФ нежелательной.