* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Савёловский районный суд оштрафовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за участие в международной организации, признанной в РФ нежелательной, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Алексей Майшев/РИА Новости Дмитрий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Дмитрий Гудков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России)», — заявили в пресс-службе.

Суд назначил Гудкову штраф в размере 10 000 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Следственный комитет вынес ходатайство с требованием заочно отправить под стражу Гудкова. Политика обвиняют в распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине. Дмитрий Гудков находится за пределами РФ.

Он является также фигурантом уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Дело возбудили после того, как Гудков в апреле 2023 года опубликовал ролик с критикой российской армии в зоне СВО. Также политик под видом достоверной разместил фейковую информацию о ситуации в Буче.

В апреле депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) заподозрили в участии в нежелательной организации. По данным источника в силовых структурах, его заподозрили в участии в деятельности движения «Голос», которое в 2021 году было признано иностранным агентом и является структурным подразделением международной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», получившая в 2021 году статус нежелательной на территории РФ.

В феврале Никулинский суд Москвы назначил штраф в размере 10 тыс. рублей писателю Дмитрию Быкову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за участие в нежелательной международной организации.