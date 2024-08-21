Минск, 21 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Армении в Белоруссии Нарек Тиратурян был вызван в МИД в связи с нападением на здание белорусского посольства в Ереване. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Ранее в этот же день члены и сторонники армянской оппозиционной партии «Во имя Республики» закидали здание диведомства картофелем, яйцами и помидорами. Причиной стали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Армения никому не нужна, кроме СНГ.

«Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению», — заявили в ведомстве.

Там указали на обязанность Армении обеспечить сохранности диппредставительства и его имущества. Также в ведомстве подчеркнули, что условия для работы дипломатов должны быть безопасными.

В МИД ожидают, что личности вандалов установят и обяжут компенсировать нанесённый ущерб.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня МИД Армении направил ноту протеста в ответ на заявление пресс-секретаря белорусского ведомства Анатолия Глаза. Днём ранее он заявил, что Армения обвинениями в сторону Белоруссии якобы решила отвлечь внимание от внутреннего конфликта в стране.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что, пока в Белоруссии президентом является Лукашенко, он не поедет в республику. Глава армянского правительства добавил, что никто из армянских чиновников также не посетит Белоруссию.

В мае Пашинян утверждал, что знает о двух странах ОДКБ, которые якобы оказывали поддержку Баку во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом они как члены ОДКБ якобы только имитировали помощь Армении. Глава правительства не уточнил, о каких государствах идёт речь.