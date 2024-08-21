Ереван, 21 августа, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Члены и сторонники армянской оппозиционной партии «Во имя Республики» в ходе акции протеста закидали здание посольства Белоруссии в Ереване картофелем, яйцами и помидорами, возмутившись словами белорусского президента Александра Лукашенко об Армении. Об этом в среду, 21 августа, сообщило агентство News. am.

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Причиной стало высказывание белорусского лидера, что Армения никому не нужна, кроме СНГ. Он также призвал Ереван не доверяться Западу.

Протестующие, пришедшие к посольству, кричали на русском языке: «Вон из Армении!» В акции участвовали несколько человек.

МИД Белоруссии в связи с происшествием вызвал временного поверенного в делах Армении в Белоруссии Нарека Тиратуряна. Ему указали на то, что армянская сторона приняла недостаточно мер, чтобы предотвратить акт вандализма.

Как предавало ИА Регнум, 13 июня МИД Армении отозвал из Минска посла в Белоруссии Размика Хумаряна для консультаций. Ереван не объяснил, в связи с чем это произошло.

16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не поедет в Белоруссию, пока Лукашенко будет президентом. Он добавил, что ситуация может измениться, если белорусский лидер найдёт подходящие слова, чтобы извиниться перед армянским народом.

Отношения Еревана и Минска испортились после того, как 16 мая Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку назвал вторую карабахскую войну 2020 года освободительной. Он также заявил, что перед началом боевых действий обсуждал их с азербайджанским коллегой и лидеры стран пришли к выводу, что можно победить.

«Вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоём. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно», — сказал Лукашенко.