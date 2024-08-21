Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы под Покровском
Киев, 21 августа, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Три роты Национальной гвардии Украины, переброшенные под Красноармейск (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву части ДНР, отказались выполнять приказы. Их поддержали командиры. Об этом 21 августа сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на бойца одного из подразделений Владислава.
Второй батальон 15-й бригады Нацгвардии перебросили под город в середине августа. Уже тогда в ротах была нехватка бойцов. Спустя неделю боевых действий в каждой осталось по 10–13 человек при средней положенной численности в 80–100.
«Мы столкнулись с некомпетентностью командования — нет коммуникации с соседними подразделениями, связь крайне плохая, нет четкого понимания о позициях, чьи они», — отметил украинец.
Бывало, что позиции, на которые отправляли военных, уже заняла российская армия, солдаты которой вели бои непрерывно, выходя на штурмы с тяжёлой техникой. У рот Нацгвардии за неделю лишь раз прибыл БТР.
Из-за остуживания коммуникации в рядах ВСУ в период боя роты остались без прикрытия, так как подразделение покинуло позиции под натиском ВС России, не доложив об этом.
«В итоге одна из наших групп так и не смогла выйти из боя — теперь не знаем, где они — погибли или попали в плен», — сказал Владислав.
В результате три роты отказались выполнять боевые задачи. Начальство сняло бунтовщиков на видео и покинуло расположение батальона. Сейчас бойцы ожидают, какой вердикт вынесет высшее руководство.
Как сообщало ИА Регнум, 20 августа глава киевского режима Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на покровском и торецком направлениях в ДНР как сложную. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на фронте перевес российских войск в использовании снарядов достиг соотношения 3:1.
19 августа глава городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил о планах начать принудительную эвакуацию детей.
В августе украинские военные пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении. Так, по словам спикера 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Секача, украинская армия получает ещё меньше боеприпасов, чем раньше.
В силовых структурах 10 августа сообщили, что подразделения ВС России приблизились к трассе Донецк — Красноармейск, которая является ключевой для снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении.