Арлингтон, США, 15 августа, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Украинские военные пожаловались на ухудшение ситуации на покровском направлении после начала наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область, пишет 15 августа Politico со ссылкой на спикера 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Секача.

ИА Регнум

«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем ещё меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — приводит его слова издание.

О «плачевной» ситуации на покровском направлении ранее заявлял и военнослужащий ВСУ с позывным Офицер. По его словам, многие украинские СМИ не обращают должного внимания на данное и другие направления. Украинский военный также отметил важность реально оценивать все аспекты происходящего, иначе «потом будет очень больно».

Как передавало ИА Регнум, 10 августа в силовых структурах уточнили, что подразделения Вооружённых сил России приблизились к трассе Донецк — Покровск, являющейся ключевой для снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении. Город имеет ключевое значение для логистики украинской армии, через него проходят маршруты снабжения украинских войск в Часовом Яре, Торецке и других населённых пунктах, находящихся на линии фронта.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что одновременно с наступлением российской армии на Покровск боевые действия развиваются в районе Торецкой агломерации, в которую входят посёлок Нью-Йорк и посёлки Зализное, Южное и Северное. Формирования противника, действующие в этом районе, попали в оперативное окружение.