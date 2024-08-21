Москва, 21 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Запад пытается сдержать потенциал России и Китая, поэтому важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов. Об этом 21 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Москве.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Мы находимся в непростых внешних условиях. Страны Запада под надуманными предлогами применяют нелегитимные санкции, пытаются сохранить своё глобальное доминирование и сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая», — сказал он.

Премьер добавил, что Москве и Пекину важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, построении многополярного мироустройства.

Также Мишустин отметил, что в 2023 году количество туристических поездок между Россией и Китаем превысило 1 млн человек, Москва рассчитывает к концу 2024 года удвоить этот показатель.

В свою очередь, Ли Цян заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая. Он отметил, что в настоящее время продолжается рост взаимных инвестиций, наращивается качество и объем энергетического сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, Ли Цян прибыл с официальным визитом в Москву 20 августа. У китайского политика также запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

4 июля Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил, что многополярный мир стал реальностью. Он отметил, что растёт круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста, подчеркнул президент.