Астана, 4 июля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Многополярный мир стал реальностью, заявил 4 июля президент России Владимир Путин на заседании Совета глав-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Укрепляются новые центры силы и экономического роста», — заявил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, саммит ШОС проходит в Астане 3–4 июля. Лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества утвердили итоговую декларацию по итогам заседания в Астане. В ходе выступления президент России Владимир Путин заявил, что в Астанинской декларации объединения отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня. Он отметил, что в документе дополнительно высвечена приверженность членов ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.

Заседание совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) началось в Астане с подписания документов о приёме в состав организации Белоруссии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято.

Путин приветствовал вступление Белоруссии в ШОС.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года.