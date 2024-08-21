Анкара, 21 августа, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Предстоящий провал украинских формирований при их попытке вторжения в Курскую область приведёт к открытию новых фронтов внутри Украины. Такое мнение 21 августа высказал председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.

Министерство обороны России. Кадр из видео Боевая техника ВСУ, уничтоженная в приграничном районе Курской области

Как он отметил в беседе с «РИА Новости», попытка нападения киевского режима на Курскую область призвана как можно больше втянуть НАТО в украинский конфликт и получить сильные позиции на будущих мирных переговорах.

«Но [эти] усилия — тщетны. Украина попала в ещё большую пропасть. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины», — сказал он.

По словам Перинчека, провал атлантической системы также заметен на израильском, китайско-тайваньском и сирийском направлениях.

«Чувствуется паника, спешка. Действия в Курской области — признак этого. Но успеха не будет», — пояснил турецкий политик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 августа депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что атака украинской армии на Курскую область оказалась ловушкой для главы киевского режима Владимира Зеленского. Депутат Рады уточнил, что в сложившейся ситуации у Зеленского кончаются возможности для какого-либо манёвра, а риски от его необдуманных решений лишь нарастают.

Ранее в этот же день в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) готовили с участием спецслужб США и Великобритании. Отмечалось, что западные кураторы на фоне провалов украинской армии в зоне проведения спецоперации убедили Киев перенести боевых действий вглубь российской территории для дестабилизации внутриполитической ситуации.

Украинские формирования с 6 августа нападают на Курскую область. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона и остановили ВСУ в приграничных районах. Минобороны РФ 20 августа обнародовало информацию о том, что украинские боевики потеряли с начала вылазки на этом направлении более 4130 бойцов.