Геническ, Херсонская область, 21 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили около одного из населённых пунктов Херсонской области тайник украинских формирований с оружием производства стран НАТО. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардия

«Спецназ Росгвардии по информации, полученной от офицеров военной контрразведки, обнаружил вблизи одного из населённых пунктов Херсонской области схрон ВСУ с оружием иностранного производства», — говорится в сообщении на сайте ведомства и уточняется, что это мероприятие провели совместно с региональным главком МВД.

Уточняется, что в тщательно замаскированной яме в лесу были найдены ручные противотанковые гранатомёты, миномётные мины калибра 82 мм и противопехотные мины, а также более 4,5 тыс. патронов различного калибра к автоматическому стрелковому оружию.

«Судя по маркировке ящиков, образцам вооружения и боеприпасов, а также найденной документации, почти весь арсенал — производства стран НАТО», — поясняется в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что находившееся в тайнике оружие предназначалось для диверсионной деятельности украинских боевиков в Херсонской области, включая действия против мирных жителей, гражданской инфраструктуры, представителей органов власти, подразделений армии РФ и Росгвардии. Содержимое схрона с соблюдением необходимых мер предосторожности транспортировали и уничтожили специалисты инженерной службы ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа стало известно об обнаружении силовиками в ходе обыска в одной из квартир в Санкт-Петербурге схрона с арсеналом оружия и формой ВСУ. Из него изъяли около 20 единиц оружия, включая 14 автоматов и шесть гранат, которые хранили в разобранном виде.

Официальный представитель управления ФСБ по Донецкой Народной Республике Арина Клепанова 7 августа сообщила, что в Мариуполе нашли тайник с вооружением и секретной документацией министерства обороны (МО) Украины. По её словам, его оставили украинские боевики во время окружения Мариуполя российскими военными.