Мариуполь, ДНР, 7 августа, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в Мариуполе (ДНР) схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны (МО) Украины, сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ Арина Клепанова.

Официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова

Находку сделали в ходе оперативно-боевых мероприятий. Внутри схрона находились гранатомёт «Форт-600» украинского производства и девять гранат к нему, а также девять осколочных гранатомётных выстрелов (ВОГ) производства Польши, 11 ручных гранат и патроны к стрелковому оружию.

Оружие украинские военные оставили во время окружения Мариуполя российскими войсками. Представители ВСУ, создавшие схрон, планировали вывезти его. Сотрудники ФСБ после обследования содержимого изъяли всё оружие, а также документы, которые подвергнутся изучению.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Федеральная служба безопасности объявила, что обнаружила в Володарском районе ДНР заминированный схрон с оружием, заготовленный украинскими диверсантами ещё в 2022 году. В схроне были гранатомёт РПГ-7, восемь ручных гранат и 11 запалов к ним, тротиловая шашка и 300 патронов к стрелковому оружию. Указанное вооружение уничтожили на специальном полигоне.

13 июля появилась информация: в Авдеевке (ДНР) нашли схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный ВСУ во время отступления из города. В тайнике находились гранатомёт Socrat шведского производства, американский ручной противотанковый гранатомёт M72A6 и 29 гранатомётных выстрелов ПГ-9.