Санкт-Петербург, 9 августа, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Тайник с арсеналом оружия и формой украинских войск обнаружили в ходе обысков силовики в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Об этом вечером 8 августа сообщил «Пятый канал».

РЕН ТВ

Уточняется, что в ходе разработки по делу о незаконном обороте оружия, связанного с «украинским следом», силовики провели обыск в одной из квартир на Кадетской линии, где и был найден схрон.

В тайнике находилось порядка 20 единиц оружия, включая 14 автоматов и шесть гранат, хранившихся в разобранном виде.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе (ДНР) схрон с вооружением и секретной документацией минобороны Украины. В нём были украинский гранатомёт «Форт-600» и девять гранат к нему, а также девять осколочных гранатомётных выстрелов (ВОГ) производства Польши, 11 ручных гранат и патроны к стрелковому оружию. Бойцы украинской армии оставили его во время окружения Мариуполя российскими военными.

ФСБ 5 июля сообщила об обнаружении в Володарском районе ДНР заминированного тайника с оружием, заготовленного украинскими диверсантами ещё в 2022 году. В нём находились гранатомёт РПГ-7, восемь ручных гранат и 11 запалов к ним, тротиловая шашка и 300 патронов к стрелковому оружию, которые изъяли и уничтожили на специальном полигоне.

В Авдеевке (ДНР) 13 июля нашли схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, который ВСУ оставили при отступлении. Из него изъяли шведский гранатомёт Socrat, американский ручной противотанковый гранатомёт M72A6 и 29 гранатомётных выстрелов ПГ-9.