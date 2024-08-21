Санкт-Петербург, 21 августа, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ начал следственные действия в нескольких отделах полиции Санкт-Петербурга. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в ходе расследования следователи проверят возможное оказание полицейскими незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить действия петербургской полиции, сотрудники которой задержали общественников во время столкновения с таксистами.

До этого появились сообщения о конфликте с участием мигрантов, который был связан с конкуренцией в сфере такси. Отмечалось, что прибывшие на место инцидента полицейские без оснований задержали активистов, приехавших узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным таксистам.