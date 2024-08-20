Москва, 20 августа, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить действия полицейских в Санкт-Петербурге после того, как они задержали общественников во время столкновения с таксистами. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В рамках расследования поручено проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет проверена легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории России.

Ранее сообщалось о конфликте с участием мигрантов, связанном с конкуренцией в сфере такси. Однако прибывшие на место полицейские без оснований задержали активистов, приехавших узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным таксистам.

Как передавало ИА Регнум, в июле на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге произошёл конфликт со стрельбой. Участников перестрелки задержали, в полицию были доставлены трое мигрантов. Причиной, предварительно, стала конкуренция в сфере такси.