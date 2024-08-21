Курск, 21 августа, 2024, 06:15 — ИА Регнум. Экипаж транспортно-боевого вертолёта Ми-35М ударом авиационных средств поражения уничтожил позиции Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом в среду, 21 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35М нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заранее вскрытым позициям противника. В Минобороны добавили, что экипаж Ми-35М, получив подтверждение выполнения боевой задачи, благополучно вернулся на площадку вылета.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа в МО РФ сообщили, что экипаж вертолёта Ми-28НМ уничтожил скопление живой силы и техники Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области ударами управляемых авиационных ракет «Вихрь».

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. По данным Министерства обороны России от 20 августа, украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров, 299 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК и семь пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства, а также шесть станций радиоэлектронной борьбы.