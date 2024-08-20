Буэнос-Айрес, 21 августа, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Власти Аргентины ввели карантин на торговом судне Ina Lotte из-за подозрений, что один из членов экипажа, возможно, заразился оспой обезьян. Об этом 20 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление президента военно-морской лиги страны Фернандо Моралеса.

Zuma/TASS

«Аргентинские власти поместили в карантин грузовое судно, находившееся на реке Парана, недалеко от внутреннего зернового порта Росарио, из-за подозрений на заражение оспой на борту», — говорится в сообщении.

По информации источника, о больном с симптомами оспы обезьян сообщил капитан судна. Члена экипажа доставили в больницу в Сан-Николасе для проведения обследования. На данный момент диагноз не подтверждён. До получения результатов анализов на торговом судне сохраняется карантин.

Отмечается, что на прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил эпидемию оспы чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, поскольку в Африке выявили быстрое распространение нового варианта вируса.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, впервые выявленное в 1958 году. Большинство случаев заражения приходится на Африку. Среди симптомов — лихорадка, головные и мышечные боли, озноб, гипергидроз, реже — непродуктивный кашель.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что в 13 из 55 стран Африканского союза выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян. В 2024 году зарегистрировали более 14 тысяч случаев, 524 из них — со смертельным исходом.

15 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что России не угрожает распространение оспы обезьян. В стране в достаточном количестве имеются тест-системы, позволяющие в кратчайшие сроки выявлять вирус, а на всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль.