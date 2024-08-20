Вашингтон, 21 августа, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Украина не пытается достичь мира, а проводит мобилизацию мужчин разных возрастов, включая лиц с инвалидностью. Об этом написала 20 августа член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

На своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) она отметила, что киевский режим вынужден пополнять свою армию за счёт людей с проблемами со здоровьем, поскольку в ходе конфликта множество украинских мужчин уже погибло или находится в рядах ВСУ.

Тейлор Грин выразила мнение, что Вашингтону следует добиваться мирного соглашения между Москвой и Киевом, а не финансировать гибель людей. По её словам, одержимость США в поддержке вооружённого конфликта уничтожает целое поколение мужчин на Украине.

Член Конгресса добавила, что боевые действия могли закончиться уже несколько месяцев назад, если бы глава киевского режима и почти все американские политики не призывали к продолжению противостояния.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби объявил, что США в ближайшие недели отправит Украине новый пакет военной помощи. Он не уточнил, войдут ли в список оружия крылатые ракеты, но признал, что американская администрация находится в контакте с киевскими властями для обеспечения ВСУ необходимыми средствами.

17 августа кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн заявила о необходимости для Вашингтона немедленно сесть за стол переговоров с представителями России, Украины и других стран, которые заинтересованы в завершении боевых действий. Она полагает, что базовая дипломатия и базовый диалог помогут предотвратить конфликт с катастрофическими последствиями.