Вашингтон, 18 августа, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Власти США должны немедленно сесть за стол переговоров с представителями России, Украины и других заинтересованных в завершении конфликта стран. С таким призывом выступила 17 августа кандидат в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн.

Tar Sands Blockade Джилл Стайн

Политик пояснила, что, по её мнению, необходимо прибегнуть к базовой дипломатии, к базовому разговору, который способен предотвратить «конфликт с катастрофическими последствиями».

«Необходимо как можно скорее снизить давление в этом конфликте и вернуться к переговорам с Россией, Украиной и другими игроками. Всё, чего хотела Россия, это нейтралитет Украины. Это очень просто», — цитирует ТАСС Джилл Стайн.

Как сообщало ИА Регнум, врача Джилл Стайн, выступающую за прекращение поставок оружия Украине и Израилю, 17 августа утвердили кандидатом на пост президента США от Партии зелёных.

Независимого кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки Роберта Кеннеди — младшего не включат в бюллетень на выборах главы Белого дома в штате Нью-Йорк, написала газета The New York Post.

Миллиардер Илон Маск заявил, что американцев ждёт массовый голод, а США как государство и вовсе прекратят своё существование, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис последует своим предвыборным обещаниям, в частности, ограничит цены на продукты питания.