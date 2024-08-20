Москва, 20 августа, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Германия должна предоставить членам Совета Безопасности Организации Объединённых Наций все имеющиеся у неё данные расследования диверсии на «Северных потоках». Об этом 20 августа в беседе с журналистами заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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«Германия должна поделиться с Советом Безопасности тем, что у неё есть на данный момент. Это её обязанность, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшем будущем», — приводит слова дипломата Lenta.ru.

Он отметил, что западные страны по-прежнему верят в честность и профессионализм немецких следователей, как это было и со шведским расследованием. Напомним, что в июле премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о прекращении расследования дела о подрыве «Северных потоков», поскольку следователи не смогли установить, кому следует предъявить обвинения в диверсии на российских газопроводах.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дмитрий Полянский назвал статью американского издания The Wall Street Journal о том, что диверсию на «Северных потоках» якобы совершила группа украинских дайверов, попыткой сместить фокус с настоящих виновников теракта.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров также допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. По его словам, осуществление теракта не было возможным без помощи США. Кроме того, Лавров подчеркнул, что РФ не получала официальной информации по «Северным потокам».

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.