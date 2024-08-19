Берлин, 20 августа, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в Донбассе оказались в катастрофическом положении, заявил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке на фоне призывов киевских властей к эвакуации Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

ИА Регнум ВС РФ, Нью Йорк, Покровск

«Я снова выскажу непопулярную (на Западе. — Прим. ред.) мысль. Ситуация в Донбассе катастрофическая», — заявил журналист.

Рёпке также указал на продвижение ВС РФ на покровском направлении и поставил под сомнение целесообразность присутствия в курском приграничье украинских военных. По его словам, потеря личного состава ВСУ в Курской области усугубляет положение на других направлениях.

Ранее обозреватель Bild предупреждал, что украинские войска могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка в Донецкой Народной Республике из-за образовавшегося восточнее Нью-Йорка выступа.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа власти подконтрольного киевскому режиму Красноармейска призвали жителей города эвакуироваться, признав, что ВС России подошли почти вплотную к населённому пункту.

В силовых структурах ДНР отмечали, что Красноармейск является ключевым городом в логистической цепочке ВСУ, по которой поступает снабжение подразделений украинских войск в Часовом Яре, Торецке и других населённых пунктах.

18 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Свиридоновку в ДНР. 19 августа российские военные освободили Артёмово.