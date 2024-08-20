Москва, 20 августа, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Детей сотрудников курских театров разместили в пансионате «Звенигород», принадлежащем Союзу театральных деятелей РФ. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба СТД.

«Союз театральных деятелей Российской Федерации

Отмечается, что вопрос по размещению детей оперативно проработан в соответствии с поручением председателя Союза Владимира Машкова. На месте гостей встретили представители центрального аппарата СТД и руководство пансионата.

«Теперь ребята вместе с сопровождающими их взрослыми смогут отдохнуть в семейных номерах пансионата, расположенного посреди густого соснового леса в живописном месте Одинцовского района Московской области», — говорится в сообщении.

В СТД сообщили, что для детей подготовили спортивную и культурную программы: их планируют отвезти на экскурсию в Звенигород, показать Саввино-Сторожевский монастырь и музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах. По вечерам будут показывать мультфильмы и детские художественные фильмы.

В группу вошли дети сотрудников Курского драмтеатра имени А. С. Пушкина, Курского театра юного зрителя «Ровесник» и Курского театра кукол.

Как сообщало ИА Регнум, из районов Курской области, граничащих с Украиной, эвакуировали свыше 121 тыс. человек. В 24 регионах страны работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. По данным Минобороны, с момента начала боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 4130 военных.