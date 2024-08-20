Беслан, Северная Осетия, 20 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по приезде в Беслан посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где почтил память погибших в результате теракта в школе № 1 в 2004 году. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин

Возле мемориала, где похоронены 266 из 334 человек, погибших в результате теракта, глава государства встал на колени и возложил большой букет красных роз.

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Российский лидер также возложил цветы к «Дереву скорби», которое располагается на территории комплекса, и памятнику бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе штурма спортивного зала школы.

1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе № 1 города Беслана во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. На протяжении трёх дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.

Во время штурма был уничтожен 31 террорист. Наказание за теракт понёс только Нурпаши Кулаев (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В 2021 году он попросил о пересмотре приговора. По приговору суда он отбывает пожизненное наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 августа Путин посетил Кабардино-Балкарию впервые с 2019 года. Помимо главы республики Казбека Кокова, его сопровождали полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Минсельхоза Оксана Лут.