Москва, 20 августа, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Объединённая редакция Brief (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) объявила о самороспуске 20 августа.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Объединённая редакция самораспускается. Каналы «Brief Важное», а также «Brief Подкасты» прекратили свою деятельность», — сообщила администрация канала.

Там добавили, что 16 августа проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.

Ранее, 16 августа, Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена». Перечисленные каналы распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях, сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии, принимали участие в распространении материалов иноагентов.

Минюст также внёс в список иноагентов заместителя главного редактора телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Рената Давлетгильдеева и президента холдинга Zenden Group Андрея Павлова.