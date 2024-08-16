Москва, 16 августа, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Telegram-каналы «BRIEF Важное», BRIEF, «Незыгарь» и «Сирена» внесены в реестр иностранных агентов, сообщило 16 августа Министерство юстиции РФ.

Silas Stein/Global Look Press

Отмечается, что указанные Telegram-каналы распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, а также принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Кроме того, министерство внесло в список иноагентов заместителя главного редактора телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Рената Давлетгильдеева и основателя и президента холдинга Zenden Group Андрея Павлова.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 августа Росфинмониторинг внёс Марию Певчих и Киру Ярмыш (обе являются физическими лицами, признанными в РФ иностранными агентами) в перечень террористов и экстремистов.

В июле Министерство юстиции РФ включило издание «Bild на русском» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в перечень иноагентов. Также в перечень иноагентов включили бывшего священника РПЦ Григория Михнова-Вайтенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего советского разведчика Юрия Швеца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).