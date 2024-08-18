Москва, 18 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. В Сумской области российские войска нанесли удары по резервам, складам боеприпасов и горючего Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области», — отметили в публикации в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа Вооружённые силы России (ВС РФ) ракетным ударом уничтожили в Сумской области установку комплекса IRIS-T и радиолокационную станцию TRML-4D. Помимо этого, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

В этот же день официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

15 августа ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны Сумской области.