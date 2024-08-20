Москва, 20 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Всеволода Ткаченко новым чрезвычайным полномочным послом РФ в Кении и постоянным представителем страны при международных организациях в Найроби. На посту Ткаченко сменит Дмитрия Максимычева.

Илья Питалев/РИА Новости Всеволод Ткаченко

Соответствующие указы разместили на официальном портале правовой информации.

Ткаченко родился в 1960 году. В 1983 году получил диплом МГИМО МИД СССР, в том же году поступил на дипломатическую службу. В 2014–2019 годах он представлял Россию в Федеративной Демократической Республике Эфиопии и был полномочным представителем при Африканском союзе в Аддис-Абебе. С октября 2020 года занимал пост директора департамента Африки МИД России.

Максимычев родился в 1961 году, во внешнеполитическом ведомстве работает с 1983 года. Занимал должность посла и постоянного представителя РФ при международных организациях в Кении с 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Путин назначил Михаила Леденева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Никарагуа, освободив его от этой должности в Боливии. Другим указом глава государства назначил Дмитрия Верченко на пост посла России в Боливии.

В декабре 2023 года российский лидер назначил Владимира Тарабрина новым послом РФ в Нидерландах и по совместительству полпредом РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).