Москва, 5 декабря, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина новым послом РФ в Нидерландах и по совместительству полпредом РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующий указ опубликован 5 декабря на официальном портале правовой информации.

Сергей Отрошко / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru /РИА Новости Посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин

«Назначить Тарабрина Владимира Евгеньевича чрезвычайным послом и полномочным послом РФ в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге по совместительству», — говорится в документе.

Другим указом от этих должностей освобождён Александр Шульгин, который работал на этих постах с сентября 2015 года.

Тарабрин с 2019 года занимал должность директора департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября Путин освободил Данилу Ганича от обязанностей посла РФ в Пакистане. Также глава государства подписал указ о назначении Альберта Хорева на эту должность.

В мае Путин назначил бывшего постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского новым послом в Ватикане.