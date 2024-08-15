Москва, 15 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Леденева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Никарагуа, освободив его от этой должности в Боливии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Другим указом глава государства назначил Дмитрия Верченко на пост посла России в Боливии.

Занимавшего пост посла РФ в Никарагуа и по совместительству в Гондурасе и Эль-Сальвадоре Александра Хохоликова президент Путин освободил от должности.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Владимир Путин назначил Владимира Тарабрина новым послом РФ в Нидерландах и по совместительству полпредом РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В мае того же года Путин назначил бывшего постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского новым послом в Ватикане.