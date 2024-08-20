Москва, 20 августа, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в первом полугодии 2024 года товарооборот с Китаем достиг $113 млрд.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«В первом полугодии этого года двухсторонний товарооборот увеличился на 4,8% и составил $113 млрд», — заявил он 20 августа на заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Зампредседателя российского правительства отметил, что темпы прироста товарооборота между Россией и Китаем отстают от прошлогодних показателей. В свою очередь российская сторона заинтересована в долгосрочном развитии и укреплении двусторонних связей с Китаем и всеобъемлющего партнёрства, подчеркнул он.

Кроме того, Чернышенко обсудил с заместителем премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэном в Москве торгово-экономическое сотрудничество, развитие промышленности и взаимодействие в области космоса.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном во время его официального визита в Москву 20–22 августа. Представитель Китая прибудет в Россию по приглашению председателя правительства Михаила Мишустина для проведения 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран. В ходе неё стороны обсудят развитие всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.

Особое внимание, как сообщалось, планируется уделить наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.